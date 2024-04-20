Üye Girişi
Haberler

Giresun'da kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Giresun İli Bulancak İlçesinde "silahlı yağma" olayı 18.04.2024 günü gündüz saatlerinde mülhakatımız olan Bulancak ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak aynı gün gözaltına alındı. Yine kolluk birimleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasp edilen ziynet eşyalarının da ele geçirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve delillerin de derc edilmesi üzerine şüphelilerin gözaltından çıkartılarak Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildikleri, şüphelilerin savunmalarının alınmasına müteakip üzerlerine atılı "silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilmiştir. Tutuklanan şüpheliler Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderilerek, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Bulancak Giresun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu? Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur? Baby Shower nedir, ne demek? Baby Shower patisi nedir? Baby Shower pastaları! Baby Shower partisine katılmak caiz mi? Diyanet'in açıklaması ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title