Giresun'da kayıp başvurusuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Giresun'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in ölü olarak bulunmasıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Giresun'da 5 Nisan'da Durmuş Demir'in (52) yakınlarının kayıp ihbarının ardından 61 DF 043 plakalı kamyonetinin Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki bir bahçede kamyoneti yanmış halde bulundu. Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda Durmuş Demir'in Yağlıdere'nin Ekin Yaylası'nda dere kenarına atılmış cesedine ulaşıldı.

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İ.O ve eşi F.O ile O.A bugün öğleden sonra polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede İ.O ve O.A. tutuklanarak cezaevine konulurken, F.O. için adli kontrol kararı verildi.

Emniyet cinayetin ayrıntılarını açıkladı

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yakınları tarafından 5 Nisan 2024 tarihinde emniyet birimlerine müracaat edilerek, kendisinden haber alınamadığı beyan edilen Durmuş Demir'in bulunmasına yönelik kolluk kuvvetlerince çok yönlü arama çalışmaları başlatılmış ve Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sakarlık mevkiinde kayıp şahsın kullanmış olduğu 61 DF 043 plakalı kamyonet, kupa kısmı yanmış halde bulunmuştur. Kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kurularak güvenlik kameraları, PTS kayıtları incelenmiş, tanık beyanları alınarak teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen i.O. O.A. ve F.O. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde Durmuş Demir'i öldürerek Yağlıdere ilçesi Ekin Yaylası'nda ormanlık alan içerisinde yüksek bir noktadan ekin deresine attıklarını beyan etmeleri üzerine bölgeye intikal eden kolluk kuvvetlerince yapılan aramada, Durmuş Demir'e ait ceset ve olay mahallinde elde edilen deliller muhafaza altına alınmıştır" denildi. - GİRESUN