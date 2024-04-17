Gelibolu'da Motosiklet Denetimleri: 26 Sürücüye ve 5 Araca Cezai İşlem Uygulandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplamda 48 motosiklet kontrol edildi. Kusurlu olduğu tespit edilen 26 sürücüye ve 5 araca toplam 167 bin 645 TL cezai işlem uygulandı.

Gelibolu ilçesinde Gelibolu Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği ekiplerinin kask kullanmayan, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda toplamda 48 motosiklet kontrol edilirken, kusurlu olduğu tespit edilen 26 sürücüye ve 5 araca toplam 167 bin 645 TL cezai işlem uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE