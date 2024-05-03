Gazipaşa'da Çevreye Rahatsızlık Veren Sürücüye 14 Bin 500 TL Cezai İşlem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren sürücüye çeşitli ihlallerden toplamda 14 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Cebeli mevkiinde 07 L 0042 plakalı otomobil sürücüsünün ses sistemi ile çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri, ihbar üzerine Cebeli Mevkii'ne giderek 07 L 0042 plakalı otomobili durdurdu. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta ses sistemi, cam filmi ve abartılı egzoz kullanmaktan araç sürücüsüne toplamda 14 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan 07 L 0042 plakalı otomobil ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA