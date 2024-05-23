Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te tehlikeli yolculuk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te pes dedirten yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te İpek Yolu üzerinde seyir eden bir araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete çevirdi. Ayağını otomobilin ön camından dışarıya çıkaran sürücü uzun süre aracı kullanmaya devam etti. Rahat tavırları ile adeta canını hiçe sayan sürücünün görüntüleri yoldan geçen başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title