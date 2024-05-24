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Gaziantep'te inşaat işçisi kepçe ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaat sahasında çalışan işçi, kepçe ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat sahasında kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Nizip ilçesi Fıstık Kent toplu konut alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında alt yapı çalışması yapıldığı esnada formen İmam Yıldırım (45), kontrolden çıkan kepçe ile duvar arasında sıkıştı. İmam Yıldırım ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. İmam Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yavuzeli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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