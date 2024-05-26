Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında boş araziye atılan meşale nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde meşalelerle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların kent merkezinde bulunan otellerin yanındaki boş araziye meşale atmaları sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki otellere herhangi bir zarar vermeden yangın söndürüldü. - ANTALYA