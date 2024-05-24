Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası 3 Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray- Fenerbahçe futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.
3 isim sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Savcılıkta ifadeleri alınan Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL