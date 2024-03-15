Fethiye'de Ramazan Ayı Denetimleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Ramazan ayı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece denetimleri gerçekleştiriyor.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçenin farklı noktalarında trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Birçok cadde, ara sokakları denetleyen ekipler, Dispanser Caddesi'nde de geniş kapsamlı GBT sorgulaması yaptı. Denetimlerin kent genelinde çeşitli yer ve zamanlarda süreceği bildiren ekipler, Ramazan ayının huzur içinde geçmesi içim gece gündüz çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA