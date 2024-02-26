Fethiye'de nitelikli cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nitelikli cinsel istismar suçundan aranan şüpheli jandarma kipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalarda hakkında 'Nitelikli cinsel istismar" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. isimli şahıs Fethiye İlçesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

C.K. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA