Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurma suçlarından yakalanan şüphelilere işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24.05.2024 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerden; 1 şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun yanı sıra hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen şahısın 12 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi ve şüpheliden 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.1 şüpheliden ise; 2,5 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 2 payp aparatı ele geçirildi.

3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan gerekli işlemler yapıldı. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR