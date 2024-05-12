Eskişehir'de trafiğe kapalı yaya bölgesinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince trafiğe kapalı yaya bölgesinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yapılan planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu Bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR