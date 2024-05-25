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Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak 2 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda sikke, tarihi eser niteliğinde obje ve silahlar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçaklığının engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 301 adet sikke, 25 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 15 adet fişek ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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