Eskişehir'de Şiddetli Dolu Yağışı: Araçlarda Hasar Oluştu

Eskişehir'de meydana gelen dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken, çok sayıda aracın camında ve kaportasında hasar oluştu.

Çifteler İlçesi'nde dün etkili olan dolu yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçalarını görenler hayrete düşerken, ilçedeki birçok araç hasar gördü. Normalin üstündeki boyutlarda yağan dolu, çok sayıda aracın camının patlamasına neden oldu. Camları kırılan ve kaportalarında göçük meydana gelen araçlarda maddi hasar oluştu.

İlçe merkezindeki bir evin plastik kapısı da dolu yağışında delik deşik oldu. - ESKİŞEHİR