Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta alkollü sürücü araçla kaza yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Esenyurt E-5 yan yolda başka araçlara çarparak ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç, ara sokakta başka araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Yaşana kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, E-5 yan yolda farklı araçlara çarparak ilerleyen R.A. kontrolündeki 34 DHK 116 plakalı araç, 1993 Sokak'ta üç araca daha çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören polis ekiplerinin müdahalesiyle yan yatan araçtan çıkarılan R.A. yapılan kontrollerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Esenyurt Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title