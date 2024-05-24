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Erzurum'da Kadın Cinayeti: Eşini Tabanca ile Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

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Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde yaşanan olayda, 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da Halil Çiğerli (73) isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Ülkemizdeki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Erzurum'un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak'ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli'yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı'da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Palandöken Erzurum Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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