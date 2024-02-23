Erzincan'da polis ekipleri sanayi esnafını dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Erzincan'da polis ekipleri, muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşı sanayi esnafını bilgilendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılar ve dolandırıcılara karşı uyarılar devam ediyor. Yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtım çalışmasında aynı zamanda vatandaşlar telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere benzeri faaliyetler hakkında bilgilendirildiler. Mobil bankacılık kullanırken, şüpheli gelen telefon aramalarından, araç içlerinde bırakılan kıymetli eşyalardan, araç alım ve satımı yapılırken meydana gelebilecek olumsuzluklar, hediye mesajları ile yapılan dolandırıcılık konularının ağırlıklı olarak işlendiği broşürler Yeni Sanayi Sitesi esnafına tek tek dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmeden dolayı esnaf polis ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN