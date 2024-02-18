Erzincan'da maden ocağı soruşturmasında Türkiye ülke müdürü gözaltına alındı
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, maden ocağını işleten şirketin Türkiye ülke müdürü gözaltına alındı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, maden ocağını işleten şirketin Türkiye ülke müdürü gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Maden ocağını işleten şirketin Türkiye Ülke Müdürü C.D. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edildi.
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ERZİNCAN