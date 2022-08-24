Elazığ haberleri | Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık 3. Sayfa Haberleri Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasına giren hırsız, bilgisayarı çaldı. Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti ilçe binasına giren hırsız, bilgisayarı çaldı. Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, partinin bilgisayarını çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Parti binasına hırsız girdiğini belirten İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Olayı kınıyorum" dedi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam Karakoçan İYİ Parti Hisarcık Elazığ 3. Sayfa Yerel Haberler

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