Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 8 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 28 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş, 4 parça halinde toplam 105 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ