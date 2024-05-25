Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 21-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 10 parça halinde 87,99 gram metamfetamin, 4 parça halinde 13,76 gram esrar, 9 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli şahsa uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 7 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ