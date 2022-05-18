Elazığ'da toprak taşıyan kamyon yan yattı - Haberler

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Elazığ'da toprak taşıyan kamyon yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da toprak taşıyan kamyon yan yattı

Elazığ'da toprak taşıyan kamyon yan yattı.

Elazığ'da toprak taşıyan kamyon yan yattı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprak yüklü kamyon yükünü boşalttığı esnada yan yattı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yan yatan kamyon daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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