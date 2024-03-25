Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken yakalanan PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan PKK şüphelisi S.A ile FETÖ üyesi S.Ç. Yunanistan ülkesine yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken 3 gün önce yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE