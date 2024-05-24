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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

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Edirne'de polis ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelisi olan şahısların üzerinde para ve telsiz ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışma ve operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Polis ekiplerince şüphe üzerine otoyolda durdurulan iki araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı. Araçlarda yapılan aramada ise 200 Euro, 7 bin 210 lira ve 1 adet telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.D. ve N.R. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Ş.D. ve N.R. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Edirne Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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