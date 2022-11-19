Düştüğü havalandırma boşluğundan kurtarılan gencin ilk isteği sigara oldu Havalandırma boşluğuna düşen genç, canının derdine değil sigara derdine düştüBATMAN Batman Aydınlıkevler Mahallesinde bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarılırken...

Düştüğü havalandırma boşluğundan kurtarılan gencin ilk isteği sigara oldu

Havalandırma boşluğuna düşen genç, canının derdine değil sigara derdine düştü

BATMAN Batman Aydınlıkevler Mahallesinde bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarılırken canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek evin havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri Çiçek'i çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı. Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü. Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek'in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti. 24 yaşındaki genç düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.