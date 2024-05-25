Dörtyol'da kavga hastanede de devam etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti. Hastane bahçesinde yaşanan kargaşa anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. 2 grup arasında meydana gelen kavgada darp edilerek yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 2 tarafında yakınlarının hastaneye gelmesinin üzerine kavga hastane bahçesinde de devam etti. Hastane bahçesindeki kargaşa polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı. 2 grup arasında hastane bahçesinde yaşanan kavga, hastanede tedavi gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY