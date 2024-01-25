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Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda Sığınak ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda sığınak, mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen patlayıcı infilak ettirildi. Operasyon kapsamında 10 adet sığınak ve 2 adet mağarada yaşam malzemeleri, silahlar ve diğer mühimmatlar bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda sığınak, mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken tespit edilen patlayıcı infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Dicle ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; 10 adet sığınak ve 2 adet mağara içerisinde yaşam malzemeleri, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 29 adet telsiz, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği el kundağı, 30 adet fişek, 1 adet el dürbünü, 3 adet hücum yeleği, 1 adet termal kıyafet, 2 adet akü, 9 adet elektronik kart, 1 adet araç kumandası, 11 adet tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 adet jeneratör motoru ele geçirildi.

Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemelerinin yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Dicle Güvenlik Uyuşturucu Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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