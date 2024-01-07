Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Üniversite girişinde meydana gelen kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, üniversite girişinde 46 ACK 544 plakalı hafif ticari ile 34 DGZ 589 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.