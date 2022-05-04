Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aynı aileden 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Ekipler, olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Aziz Aslan - 3. Sayfa

Diyarbakır, Saldırı, Bağlar, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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