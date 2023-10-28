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Diyarbakır'da Kahve Zinciri Şubesine Saldırı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kahve zincirinin şubesine taş ve sopa ile saldırı gerçekleştirildi. İsrail destekçisi olduğu iddia edilen grup, iş yerinin camlarını kırdı ve bazı eşyalara zarar verdi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.