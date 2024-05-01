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Diyarbakır'da Haksız Kazanç Elde Eden 20 Kişi Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da haklarında soruşturma açılan veya yargılananları serbest bıraktıracakları vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında avukatların da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da haklarında soruşturma açılan veya yargılananları serbest bıraktıracakları vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında avukatların da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantı kurduklarını söyleyerek maddi çıkar karşılığında haklarında soruşturma açılan veya yargılanan şüpheli ve sanıkları tahliye ettirecekleri, beraat kararı aldıracakları vaadiyle haksız kazanç ettikleri tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından 30 Nisan'da eş zamanlı icra edilen operasyonla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "tehdit ve kasten yaralama" suçlarından aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 adet cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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