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Diyarbakır'da 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 76 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu maddeler adalete teslim edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 76 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Damar Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 76 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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