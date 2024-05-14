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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde Zehirlenme Şüphesi

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Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan yemekten yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan yemekten yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan 115 hükümlü ve personel taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, açık cezaevinde yapılan 'kıymalı makarna, çorba ve yoğurtlu kızartma' menüsü, diğer cezaevlerine dağıtıldı. Kampüste bulunan cezaevlerinde dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken, bir süre sonra rahatsızlanan 30 hükümlü ve 9 personel daha ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 76 hükümlü ve 12 personel taburcu edildi.

115 hükümlü ve personelin etkilendiği olayla ilgili yemeklerden alınan numunelerin incelenmesi ile başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zehirlenme Diyarbakır 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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