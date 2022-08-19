Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Eskişehir'de virajı alamayarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Eskişehir'de virajı alamayarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabah 05.15 sıralarında Tepebaşı İlçesi'ne bağlı İnönü Karayolu Sarısu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 KS 020 plakalı tır, sürücüsü Anıl Yıldırım'ın virajı alamaması sonucu yoldan çıktı. Sarısu Köprüsü'nden aşağı devrilen tır, dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazası sonucu tır sürücüsü Anıl Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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