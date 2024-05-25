Denizli'de Polis, Vatandaşın Dolandırılmasını Engelledi

Denizli'de bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmak isteyenlerin planını polisin dikkati bozdu. Vatandaşın banka önünde uzun süre telefonla görüştüğünü fark ederek müdahalede bulunan polis ekipleri milyonluk vurgunu engelledi.

Denizli'de bayramyeri meydanında bulunan bankalar önünde bir vatandaşın sürekli telefonla görüştüğünü fark eden polis ekipleri muhtemel bir dolandırıcılık olayına karşı müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin iletişime geçtiği vatandaşın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ile görüştüğü tespit edildi. Birkaç gündür vatandaşla telefonda görüşen dolandırıcılar, hakkında operasyon gereği para yatırması gerektiğini söylediği öğrenildi. Dolandırıcıların inanan vatandaşın 160 bin avroyu hazırladığı, göndermek üzereyken polis ekiplerinin engel olduğu belirtildi. Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızı telefonla arayıp kendilerini asker, polis savcı olarak tanıtarak para ya da altın isteyen şahıslara itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir. "Güvenli çevre, huzurlu toplum" için aralıksız olarak çalışmalarımıza devam edilecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ