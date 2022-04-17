Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü - Haberler

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Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ta demir yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Zonguldak'ta demir yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ereğli yolu Üçköy mevkisinde yaşandı. Şenol Dilbaz (44) idaresindeki 67 EZ 308 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü Şenol Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla birlikte tırın dorsesindeki demirler de etrafa saçıldı. Sürücünün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şenol Dilbaz'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın Akşeyh köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şenol Dilbaz'ın; Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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