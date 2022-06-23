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Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı -Çökme nedeniyle bazı evler tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı.

Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı

-Çökme nedeniyle bazı evler tahliye edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri, yıkılma riskine karşı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yol çöktü. Çökme nedeniyle yetkililere haber verildi. Olay yerine giden belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi. Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

Mahallede bir çok tünel girişi var

Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Keleoğlu, "Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var" dedi.

Çöken yolu her gün kullandığını söyleyen Ahmet Aslan ise "Buradan geçiyordum, yoları kapatmışlar, geçemedim. Yolu kapatma nedenleri ise mağara girişi çökmüş. Ben de geçemedim, mecbur diğer taraftan dolanıp gideceğim" diye konuştu.

Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - 3. Sayfa

Şanlıurfa Roma 3. Sayfa Haberler

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