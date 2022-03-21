Cami musluklarını çaldılar

EDİRNE (İHA) – Edirne'de tarihi caminin şadırvanında ve tuvaletlerde bulunan muslukların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2'inci Murat'ın yaptırdığı Dar-ül Hadis Camisi'nin şadırvanındaki 6 pirinç ve tuvaletteki 5 musluğun çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına şüphelilerin cami şadırvanındaki muslukları söktüğü ve camiden ayrılışı yansıdı.

Toplum olarak bunun gibi hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Mürsel Sütüpak, "Hırsızların tabii ki ibadet yerlerinde bunu yapmaması lazımdı. Hatta normal yerlerde dahi bunun olmaması gerekiyor. Biz toplum olarak bu tür hırsızlıkların tekrarlanması için önüne nasıl geçebiliriz diye düşünmeliyiz. Emniyet güçlerimizin de bunların peşinde olduğunu biliyoruz. İbadet yerleri ile ilgili halkı bilinçlendirmeliyiz. Bu muslukların parasıyla ne olabilir ki? Yani gelip biz cemaatten yardım isteseydi biz yardımcı olurduk" dedi.

Daha önce de muslukları çalındığı için kendisinin taktırdığını söyleyen Hasan Pehlivan, "Hırsız gelip muslukları yerlerinden sökerek alıp götürmüş ve satmıştır. Bu muslukları çalan hırsız hurdacılara satmak için gittiğinde hurdacılar bunları ihbar edip yakalanmasını sağlamalıdır. Yazık günahtır bu musluklar parayla alınıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE