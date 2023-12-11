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Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası

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Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 karayolunda Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki başka bir motosikleti geçmeye çalıştı. O sırada kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise, kaza geçiren sürücüye çevredekilerin yardım ettiği anlar görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Büyükçekmece Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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