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Bursa'da yol verme kavgası kamerada

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Bursa'da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler araçlarından indi. Bir süre daha tartışan sürücüler kavga etmeye başlayınca araya çevredeki vatandaşlar girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa'da yol verme kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler araçlarından indi. Bir süre daha tartışan sürücüler kavga etmeye başlayınca araya çevredeki vatandaşlar girdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye Kavga Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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