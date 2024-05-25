Bursa'da Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenleyen ekipler 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüpliyi fiziki takibe aldı. Merkez Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde seyir halindeki aracıyla 500 litre etil alkol taşıyan şüpheli U.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ekipler araçta yaptığı aramada kolilerin içine saklanmış renkli bidonlarda 500 litre alkolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA