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Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi

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Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yapıldığı sırada Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 118 gündür devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Schumann Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ifade eden göstericiler, AB'den buna son vermesi için harekete geçmesini talep etti. Bu güne kadar devam eden saldırılar karşısında sessiz kalan AB'yi kınayan göstericiler, 'Soykırım dursun', 'Terörist İsrail', 'Katil İsrail' ve 'Utan Avrupa' sloganları attı. Göstericiler, İsrail'in uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanması ve ceza alması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın Filistin halkıyla koşulsuz bir dayanışma içinde olması çağrısında bulundular. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yapıldığı sırada Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 118 gündür devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Schumann Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ifade eden göstericiler, AB'den buna son vermesi için harekete geçmesini talep etti. Bu güne kadar devam eden saldırılar karşısında sessiz kalan AB'yi kınayan göstericiler, "Soykırım dursun", "Terörist İsrail", "Katil İsrail" ve "Utan Avrupa" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanması ve ceza alması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın Filistin halkıyla koşulsuz bir dayanışma içinde olması çağrısında bulundular. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avrupa Birliği Filistin Brüksel İsrail Avrupa Birliği Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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