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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde 1,42 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahsın üzerinde; 1,42 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Bilecik Bozüyük Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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