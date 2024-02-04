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Bolu'da Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Bolu'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu yolu istikametinde seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 14 BB 368 plakalı minibüs ile Abdullah Ç. yönetimindeki 14 NC 710 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Yola savrulan otomobil direğe çarparken, minibüs de devrildi. Kazada otomobil sürücü Abdullah Ç. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Abdullah Ç. sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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