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Bir şahsa ait iş yerinde ve araç yapılan aramada bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bir şahsa ait iş yerinde ve araç yapılan aramada bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ta bir şahsa ait iş yerinde ve araç yapılan aramada bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ta bir şahsa ait iş yerinde ve araç yapılan aramada bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde bulunan 1 işyerinde ve bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 38 bin 300 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 bin 600 dal boş makaron, 230 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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