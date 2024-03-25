Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı 30 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen Mehmet K.'ye (30) Karayolları 84. Şube Şefliğine ait kamyon çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL