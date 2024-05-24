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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,07 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,07 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Bilecik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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