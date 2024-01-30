Bilecik'te Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir ağılda yapılan hırsızlık ihbarı üzerine Jandarma Asayiş Ekipleri harekete geçti. N. K. ve C. B. isimli şahıslar, araca yükledikleri küçükbaş hayvan ile birlikte suçüstü yakalandı.
Bilecik'te bir ağılda küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz köyünde gece vakti yapılan hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Ekipleri sevk edildi. Çalyüzü mevkiinde bulunan ağıldan 1 adet küçükbaş hayvanı araca yükleyip kaçmaya çalışan N. K. ve C. B. isimli şahıslar, araca yükledikleri 1 adet küçükbaş hayvan ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, adlı süreç başlatıldı. - BİLECİK