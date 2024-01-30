Bilecik'te Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bilecik'te bir ağılda küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz köyünde gece vakti yapılan hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Ekipleri sevk edildi. Çalyüzü mevkiinde bulunan ağıldan 1 adet küçükbaş hayvanı araca yükleyip kaçmaya çalışan N. K. ve C. B. isimli şahıslar, araca yükledikleri 1 adet küçükbaş hayvan ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, adlı süreç başlatıldı. - BİLECİK