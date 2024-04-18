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Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 10,8 Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Mart ayında, 2023 Mart ayına göre yüzde 10,8 oranında azalarak 214 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Mart ayında konutların 80 adedi ilk defa (ilk el satış), 134 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 214 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,8 oranında azalarak 41 adet, diğer satışlar ise yüzde 19,3 oranında artarak 173 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 41 konutun 14 adedi ilk satış, 27 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Bilecik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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