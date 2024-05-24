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Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine 3 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek olay yerinde 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Bilecik'te hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheli şahsı olay yerinde yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'İkametten Hırsızlık' ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada; 2 adet büyük bakır kazan, 3 adet su saati, 4 adet musluk bataryası, 7 adet musluk vanası ele geçirilerek ekiplerce muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında; 'Evden Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 3 şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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